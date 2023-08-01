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Published Сегодня, 08:24

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Стало известно, на какой фабрике мороженого склад аммиака остался без электричества

1 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
На фабрике мороженого произошла ЧС

В Новосибирске на фабрике мороженого произошла ЧС с аммиаком

Тонны аммиака могли растаять и причинить вред персоналу фабрики мороженого «Гулливер» в Новосибирске. ЧС произошла из-за отключения электричества.

Стало известно, что 27 июля фабрика осталась без электроэнергии на 15 часов. За это время на складе таял аммиак. Пары могли вызвать химический ожог у сотрудников и причинить вред жителям близлежащих домов на улице Петухова.

«На месте работали спасатели. С помощью дизель-генератора поддерживали температуру аммиака», — сообщил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Аварию устранили благополучно. До сих пор выясняются причины отключения электричества.

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#Алина Шефер#Фабрика#ЧС#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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