Стало известно, на какой фабрике мороженого склад аммиака остался без электричества

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Стало известно, что 27 июля фабрика осталась без электроэнергии на 15 часов. За это время на складе таял аммиак. Пары могли вызвать химический ожог у сотрудников и причинить вред жителям близлежащих домов на улице Петухова.
«На месте работали спасатели. С помощью дизель-генератора поддерживали температуру аммиака», — сообщил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.
Аварию устранили благополучно. До сих пор выясняются причины отключения электричества.