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Аммиак и кислота: ЧП с какими химикатами угрожали новосибирцам в 2022 году

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI

Утечка аммиака на хладокомбинате - не единственное происшествие с опасными веществами

Утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября – не первое происшествие с опасными химикатами в текущем году. Вспоминаем, какие еще выбросы были зафиксированы за неполные 9 месяцев

В январе 2022 года путевые рабочие на железнодорожной станции Инская обнаружили утечку диметиламина из транспортной цистерны. Ее перегнали на дальний путь, территорию вокруг оцепили и несколько дней готовились к откачке газа. В итоге опасную субстанцию перекачали в неповрежденную цистерну только спустя три дня. В операции по ликвидации ЧП было задействовано 75 человек и 22 спецмашины. По официальной информации, серьезного ущерба экологии нанесено не было.

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В июне тревожный сигнал пришел с железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области. Там заметили течь в цистерне, в которой везли из Владивовстока до Москвы опасное химическое соединение толуилендиизоцианат. Его применяют при производстве различных видов полиуретана. Толуилендиизоцианат особо токсичен, находится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Цистерну загнали в тупик, а затем 35 человек и 6 единиц специальной техники устраняли последствия.

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Август – и вновь ЧП на железной дороге. Капельная течь соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава была замечена на станции Инская. Опасный вагон перегнали на дальний путь. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, муниципальная аварийно-спасательная служба, новосибирский центр «Экоспас», аварийно-спасательная служба области. Все обошлось без угрозы здоровью людей.

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