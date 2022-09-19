В январе 2022 года путевые рабочие на железнодорожной станции Инская обнаружили утечку диметиламина из транспортной цистерны. Ее перегнали на дальний путь, территорию вокруг оцепили и несколько дней готовились к откачке газа. В итоге опасную субстанцию перекачали в неповрежденную цистерну только спустя три дня. В операции по ликвидации ЧП было задействовано 75 человек и 22 спецмашины. По официальной информации, серьезного ущерба экологии нанесено не было.
В июне тревожный сигнал пришел с железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области. Там заметили течь в цистерне, в которой везли из Владивовстока до Москвы опасное химическое соединение толуилендиизоцианат. Его применяют при производстве различных видов полиуретана. Толуилендиизоцианат особо токсичен, находится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Цистерну загнали в тупик, а затем 35 человек и 6 единиц специальной техники устраняли последствия.
Август – и вновь ЧП на железной дороге. Капельная течь соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава была замечена на станции Инская. Опасный вагон перегнали на дальний путь. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, муниципальная аварийно-спасательная служба, новосибирский центр «Экоспас», аварийно-спасательная служба области. Все обошлось без угрозы здоровью людей.