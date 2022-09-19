В январе 2022 года путевые рабочие на железнодорожной станции Инская обнаружили утечку диметиламина из транспортной цистерны. Ее перегнали на дальний путь, территорию вокруг оцепили и несколько дней готовились к откачке газа. В итоге опасную субстанцию перекачали в неповрежденную цистерну только спустя три дня. В операции по ликвидации ЧП было задействовано 75 человек и 22 спецмашины. По официальной информации, серьезного ущерба экологии нанесено не было.