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Массовое отравление детей опровергли в новосибирской школе №80

Сегодня, 02:04
Фото: 1MI
В департаменте образования городской мэрии опровергли массовое отравление детей в школе №80 в Новосибирске, о чем сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее, 10 сентября родительница заявила о массовом отравлении детей в школе №80. Так, со слов женщины, около семи детей страдали от диареи, рвоты и повышенной температуры. Однако в департаменте образования заявили, что к ним не поступало никаких жалоб по этому поводу.

«Согласно объяснению директора МБОУ СОШ № 80 Быковой И.Н. информация о 2-х случаях заболевания ОКИ в разных классах поступила 10.09.2022 из территориального отдела федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в г. Бердске», — сообщили «АиФ-Новосибирск» в мэрии.

С 11 сентября в школе прошли проверки под руководством Роспотребнадзора. В учебном заведении взяли все необходимые заборы и пробы продуктов. Кроме того, в школе провели дезинфекцию.

#Эмилия Каплунская#Общество#Образование#Новосибирск#2022
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