Массовое отравление детей опровергли в новосибирской школе №80

Ранее, 10 сентября родительница заявила о массовом отравлении детей в школе №80. Так, со слов женщины, около семи детей страдали от диареи, рвоты и повышенной температуры. Однако в департаменте образования заявили, что к ним не поступало никаких жалоб по этому поводу.