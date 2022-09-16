Массовое отравление детей опровергли в новосибирской школе №80

Ранее, 10 сентября родительница заявила о массовом отравлении детей в школе №80. Так, со слов женщины, около семи детей страдали от диареи, рвоты и повышенной температуры. Однако в департаменте образования заявили, что к ним не поступало никаких жалоб по этому поводу.
«Согласно объяснению директора МБОУ СОШ № 80 Быковой И.Н. информация о 2-х случаях заболевания ОКИ в разных классах поступила 10.09.2022 из территориального отдела федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в г. Бердске», — сообщили «АиФ-Новосибирск» в мэрии.
С 11 сентября в школе прошли проверки под руководством Роспотребнадзора. В учебном заведении взяли все необходимые заборы и пробы продуктов. Кроме того, в школе провели дезинфекцию.