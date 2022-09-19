По данным ведомства, утечку заметили на предприятии по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54. Из здания эвакуировались около 300 человек. Трое пострадали – они попали в больницу с легким отравлением.
Добавим, что Новосибирский хладокомбинат — это производитель мороженого и логистический центр (складской комплекс) для хранения пищевой продукции в условиях низких температур.
До момента приезда МЧС, сотрудники завода самостоятельно ликвидировали последствия утечки. Они перекрыли трубопровод с опасным веществом. Причины случившегося пока не раскрываются.
Напомним, что это не единственный похожий инцидент, произошедший в Новосибирске. В августе этого года на станции Инская случилась утечка соляной кислоты из контейнера грузового состава.