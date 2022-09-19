atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три человека отравились при утечке аммиака на предприятии в Новосибирске

Сегодня, 06:55
Фото: МАСС
За медпомощью обратились еще 8 человек

Три человека пострадали при утечке аммиака на предприятии в Новосибирске

На Новосибирском хладокомбинате 19 сентября произошла утечка аммиака. В ходе ЧП пострадали 3 сотрудника завода. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, утечку заметили на предприятии по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54. Из здания эвакуировались около 300 человек. Трое пострадали – они попали в больницу с легким отравлением.

Добавим, что Новосибирский хладокомбинат — это производитель мороженого и логистический центр (складской комплекс) для хранения пищевой продукции в условиях низких температур.

До момента приезда МЧС, сотрудники завода самостоятельно ликвидировали последствия утечки. Они перекрыли трубопровод с опасным веществом. Причины случившегося пока не раскрываются.

Напомним, что это не единственный похожий инцидент, произошедший в Новосибирске. В августе этого года на станции Инская случилась утечка соляной кислоты из контейнера грузового состава.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Срочно. 300 человек эвакуировали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске
Сегодня, 12:34
Эксперты назвали зарплаты программистов и предсказали кризис IT-компаний
Вчера, 19:02
Губернатор НСО раскритиковал глав районов за свинарник у строительных объектов
Сегодня, 11:56
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Девушка осталась без ресниц после салона красоты в Новосибирске
Вчера, 14:47
Как молоко: густой туман накрыл Новосибирск утром 19 сентября
Сегодня, 08:44