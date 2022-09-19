По данным надзорного ведомства, утечка произошла на хладокомбинате по улице Сибиряков Гвардейцев, 54. Опасное вещество заметили на 2 этаже.
Из здания эвакуировали 300 человек. Пострадали 3 человека – они госпитализированы в больницу с легкой степенью отравления. В настоящий момент трубы перекрыли. На месте разбираются сотрудники МЧС.
Добавим, что выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате, мог привести к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Что нужно сделать при выбросе аммиака - ответила кандидат химических наук.
Напомним, ранее опасная утечка соляной кислоты произошла на железной дороге в Новосибирске. Капельная течь соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава была замечена на станции Инская около 10 часов утра.