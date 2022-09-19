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300 человек эвакуировали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI

На хладокомбинате в Новосибирске произошла утечка аммиака

В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным надзорного ведомства, утечка произошла на хладокомбинате по улице Сибиряков Гвардейцев, 54. Опасное вещество заметили на 2 этаже.

Из здания эвакуировали 300 человек. Пострадали 3 человека – они госпитализированы в больницу с легкой степенью отравления. В настоящий момент трубы перекрыли. На месте разбираются сотрудники МЧС.

Добавим, что выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате, мог привести к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Что нужно сделать при выбросе аммиака - ответила кандидат химических наук.

 

Фото: АСТ-54

Напомним, ранее опасная утечка соляной кислоты произошла на железной дороге в Новосибирске. Капельная течь соляной кислоты из железнодорожного контейнера грузового состава была замечена на станции Инская около 10 часов утра. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Город#Новосибирск#2022
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