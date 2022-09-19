Сотрудники Новосибирского хладокомбината перекрыли трубопровод после утечки аммиака

По данным ведомства, все случилось на хладокомбинате по улице Сибиряков Гвардейцев, 54. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Еще трое пострадали – они находятся в больнице с отравлением.
До момента приезда МЧС, сотрудники завода самостоятельно ликвидировали последствия утечки. Они перекрыли трубопровод с опасным веществом. Причины случившегося пока не называются.
Добавим, что выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате, мог привести к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Что нужно сделать при выбросе аммиака - ответила кандидат химических наук.