atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудники Новосибирского хладокомбината перекрыли трубопровод после утечки аммиака

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
В понедельник, 19 сентября внутри Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака. Сотрудники предприятия смогли самостоятельно перекрыть трубопровод с опасным веществом. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства,  все случилось на хладокомбинате по улице Сибиряков Гвардейцев, 54. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. Еще трое пострадали – они находятся в больнице с отравлением.

До момента приезда МЧС, сотрудники завода самостоятельно ликвидировали последствия утечки. Они перекрыли трубопровод с опасным веществом. Причины случившегося пока не называются.

Добавим, что выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате, мог привести к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Что нужно сделать при выбросе аммиака - ответила кандидат химических наук

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Срочно. 300 человек эвакуировали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске
Сегодня, 12:34
Эксперты назвали зарплаты программистов и предсказали кризис IT-компаний
Вчера, 19:02
Губернатор НСО раскритиковал глав районов за свинарник у строительных объектов
Сегодня, 11:56
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Девушка осталась без ресниц после салона красоты в Новосибирске
Вчера, 14:47
Как молоко: густой туман накрыл Новосибирск утром 19 сентября
Сегодня, 08:44