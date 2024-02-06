atas.info
ГлавноеВсе новости

Химикаты

Выбрать дату
2024
Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов
В результате обработки одной из школ от тараканов химикатами, нескольким ученикам стало плохо. Об этом сообщили в прокуратуре.
6 февраля, 01:37
2023
В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров
Заявление ДЭУ №1 о потере данных по применению реагента «Бионорд» на улицах Новосибирска объяснили происками хакеров. Из-за DDOS-атаки был закрыт доступ к облачному хранилищу учреждения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
3 апреля 2023, 06:32
2022
Аммиак и кислота: ЧП с какими химикатами угрожали новосибирцам в 2022 году
19 сентября 2022, 07:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика