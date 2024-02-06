atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:37

Published Сегодня, 01:37

Modified Сегодня, 01:40

Updated Сегодня, 01:40

В школе травили тараканов

Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов

6 февраля 2024, 01:37
Фото: Изображение Midjourney
В школе травили тараканов
В результате обработки одной из школ от тараканов химикатами, нескольким ученикам стало плохо. Об этом сообщили в прокуратуре.

В школе №137 случился инцидент, из-за которого плохо стало 14 ученикам. Причиной этого стало проведение дезинсекции в образовательном учреждении для борьбы с тараканами. Эту информацию сообщили несколько местных СМИ.

Пока что нет подтверждения о причинах плохого самочувствия учеников, но предполагается, что им стало плохо из-за химикатов. Госпитализация никому не потребовалась, а все проявления скорее всего были вызваны аллергической реакцией.

Тем не менее, сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Новосибирска намерены проверить действия коллектива школы и компании, которая проводила обработку, чтобы выяснить, были ли соблюдены правила санитарно-эпидемиологического законодательства и качество предоставленных услуг.

Старшеклассник избил из-за денег 13-летнего подростка в новосибирской школе
Узнать подробнее
Читайте также:
Родители требуют проверить частную школу в НовосибирскеИзбил поленом: Бастрыкин требует разобраться в деле о нападении в новосибирской школе«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской
#Новосибирск#Дети#Школа#Прокуратура#Химикаты#Эмилия Губарева#Дезинсекция
Подпишитесь
Новосибирский экс-депутат Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене
Вчера, 05:10
Контракт на строительство «монастырского» сквера расторгли в Новосибирске
Вчера, 02:53
Слякоть и мокрый снег. В Новосибирске обещают потепление на следующей неделе
4 февраля, 16:13
Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»
4 февраля, 16:29
Выходные у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024
Вчера, 00:07
Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей
4 февраля, 14:32