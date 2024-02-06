Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
Modified Сегодня, 01:40
Updated Сегодня, 01:40
В школе №137 случился инцидент, из-за которого плохо стало 14 ученикам. Причиной этого стало проведение дезинсекции в образовательном учреждении для борьбы с тараканами. Эту информацию сообщили несколько местных СМИ.
Пока что нет подтверждения о причинах плохого самочувствия учеников, но предполагается, что им стало плохо из-за химикатов. Госпитализация никому не потребовалась, а все проявления скорее всего были вызваны аллергической реакцией.
Тем не менее, сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Новосибирска намерены проверить действия коллектива школы и компании, которая проводила обработку, чтобы выяснить, были ли соблюдены правила санитарно-эпидемиологического законодательства и качество предоставленных услуг.