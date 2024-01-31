Родители требуют проверить частную школу в Новосибирске

Авторы петиции возмущены тем, что «Белая ворона» — не школа в привычном смысле слова. Он уверены, что это негативно сказывается на качестве услуг и безопасности, поскольку в таком случае деятельность ИП не входит в зону ответственности Минобразования. При зачислении ребенка родители подписывают договор с Международной школы завтрашнего дня, услуги которой якобы предоставляет ИП Виктор Карпинский — он же директор «Белой вороны». Авторы петиции считают, что это помогает Карпинскому избегать ответственности.