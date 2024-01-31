Родители требуют проверить частную школу в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 06:14
Всё началось с конфликта между учениками в начале 2023 года — одноклассник (сын директора и завуча школы) разбил девочке лицо куском льда. В петиции сказано, что «руководство школы „спустило на тормозах“ конфликт», а девочке не оказали должную медицинскую помощь.
Авторы петиции возмущены тем, что «Белая ворона» — не школа в привычном смысле слова. Он уверены, что это негативно сказывается на качестве услуг и безопасности, поскольку в таком случае деятельность ИП не входит в зону ответственности Минобразования. При зачислении ребенка родители подписывают договор с Международной школы завтрашнего дня, услуги которой якобы предоставляет ИП Виктор Карпинский — он же директор «Белой вороны». Авторы петиции считают, что это помогает Карпинскому избегать ответственности.
По факту организуя обучение детей самостоятельно, силами нанятых в ИП педагогов при этом не имея на это законного права. Использование такой схемы заключения договоров позволяет руководству «Белой вороны» избегать любых проверок со стороны Министерства образования и других контролирующих органов, — сказано в петиции.
Родители жаловались в Министерство образования Новосибирской области и прокуратуру, но проверки нарушений в работе частной школы не выявили.
Учредитель «Белой вороны» в разговоре с Atas.info подчеркнул, что оказывает услуги дополнительного образования детям и взрослым, и само слово «школа» в названии не противоречит законодательству (ровно, как и школа танцев). Ситуацию с травмой подопечной Карпинский комментировать не стал, уточнив, что ситуация произошла год назад.
В январе у Карпинского расширился список разрешенных видов деятельности. Помимо предоставления услуг по дневному уходу за детьми, предприниматель получил право оказывать образовательные услуги. Согласно данным системы СПАРК, 25 января 2024 года Минобразования Новосибирской области выдало ИП Виктору Карпинскому лицензию на образовательную деятельность.