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Дезинсекция

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Кто-то травит тараканов месяцами, а эти шарики избавляют от них за раз
30 октября, 14:22
Блох массово пытаются вытравить из квартир новосибирцы
От блох пытаются избавиться всеми способами жители Новосибирской области, выяснили аналитики популярного сервиса, публикующего объявления об услугах.
22 июля, 03:01
Ученикам школы в Новосибирске стало плохо после дезинфекции тараканов
В результате обработки одной из школ от тараканов химикатами, нескольким ученикам стало плохо. Об этом сообщили в прокуратуре.
6 февраля, 01:37
2023
Тараканы кишат в новосибирской поликлинике — пациенты в ужасе
Пациенты поликлиники в Новосибирске жалуются на тараканов, которые якобы кишат в помещении.
26 июля 2023, 01:15

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