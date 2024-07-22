Блох массово пытаются вытравить из квартир новосибирцы

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
После зимнего периода насекомые начинают активизироваться и лезть в дома и квартиры сибиряков. Такое соседство не желаемо для каждого и доставляет много хлопот.
Чтобы избавиться от насекомых, особенно блох, новосибирцы заказывают дезинфекцию. Зачастую делают они это летом. Спрос на эту услугу растет с каждым месяцем. Травят блох разными способами.
Также сибиряки пытаются избавиться от неприятных запахов в жилище. За год спрос на эту услугу вырос в 16 раз.