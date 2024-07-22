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Published Сегодня, 03:01

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Updated Сегодня, 03:03

Кого травят новосибирцы

Блох массово пытаются вытравить из квартир новосибирцы

22 июля 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney
Кого травят новосибирцы
От блох пытаются избавиться всеми способами жители Новосибирской области, выяснили аналитики популярного сервиса, публикующего объявления об услугах.

После зимнего периода насекомые начинают активизироваться и лезть в дома и квартиры сибиряков. Такое соседство не желаемо для каждого и доставляет много хлопот.

Чтобы избавиться от насекомых, особенно блох, новосибирцы заказывают дезинфекцию. Зачастую делают они это летом. Спрос на эту услугу растет с каждым месяцем. Травят блох разными способами.

Также сибиряки пытаются избавиться от неприятных запахов в жилище. За год спрос на эту услугу вырос в 16 раз.

В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Насекомые#Тараканы#Дезинсекция
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