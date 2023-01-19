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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Новосибирске на станции в Первомайском районе произошла утечка опасного химиката

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Подробной информации об аварии на станции Инская в Первомайском районе Новосибирска пока нет

В Новосибирске на станции Инская произошла утечка опасного химиката

Сотрудники МЧС химическое вещество, вытекающее из цистерны к категории АХОВ - аварийно химически опасное вещество. Какой химикат перевозили по железной дороге, пока не сообщается.

Информацию об истечении — капельной течи — АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги сообщил сайт Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Также известно, что информация об истечении поступила 19 января в 11:35 по местному времени.

На место аварии выехали сотрудники МСЧ РФ по Новосибирской области.

Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября – не первое происшествие с опасными химикатами в текущем году. Вспоминаем, какие еще выбросы были зафиксированы за неполные 9 месяцев

#Новосибирск#Авария#АХОВ#МЧС#Город#Происшествия
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