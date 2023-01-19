В Новосибирске на станции в Первомайском районе произошла утечка опасного химиката

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Информацию об истечении — капельной течи — АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги сообщил сайт Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Также известно, что информация об истечении поступила 19 января в 11:35 по местному времени.
На место аварии выехали сотрудники МСЧ РФ по Новосибирской области.
Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября – не первое происшествие с опасными химикатами в текущем году. Вспоминаем, какие еще выбросы были зафиксированы за неполные 9 месяцев