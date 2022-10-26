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Ещё больше «Колы»: «Черноголовка» увеличила темпы разлива газировки в Новосибирске

Сегодня, 01:24
Фото: 1MI
«Черноголовка» запустила новую ПЭТ-линию по розливу газировки в Новосибирске.
Компания «Черноголовка» запустила новую ПЭТ-линию по розливу напитков в Новосибирске. Так на заводе начнут выпускать на 30% больше бутылок с газировкой.

По словам главы Минсельхоза региона Евгения Лещенко, Новосибирская область – в тройке лидер по производству воды и лимонада в России. Отмечен рост производства на 26% с начала 2022 года.

На предприятии полностью обновили цех, установили дополнительные тары для разлива напитков. Теперь готовы выпускать по 1600 бутылок в час.

Стоит отметить, компания «Черноголовка» является крупным производителем различных напитков в России. Именно она начала заниматься выпуском аналоговой «Колы», когда зарубежная покинула наш рынок.

#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Завод#Производство#Лимонад#Кока кола
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