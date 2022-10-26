Ещё больше «Колы»: «Черноголовка» увеличила темпы разлива газировки в Новосибирске

По словам главы Минсельхоза региона Евгения Лещенко, Новосибирская область – в тройке лидер по производству воды и лимонада в России. Отмечен рост производства на 26% с начала 2022 года.
На предприятии полностью обновили цех, установили дополнительные тары для разлива напитков. Теперь готовы выпускать по 1600 бутылок в час.
Стоит отметить, компания «Черноголовка» является крупным производителем различных напитков в России. Именно она начала заниматься выпуском аналоговой «Колы», когда зарубежная покинула наш рынок.