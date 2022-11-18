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Ажиотаж спал: цены на продукты в Новосибирской области поползли вниз

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
Деньги
Сибирское управление Банка России сообщает о падение инфляции в НСО на 7% в сравнении с мартовскими показателями.

Согласно отчету, в октябре инфляция составила 11,6% против 18,3% в марте этого же года. Начало весны ознаменовалось потоком санкций, обрушившихся на экономику России. Жители Новосибирской области, как и все россияне, ринулись снимать деньги с банковских счетов и закупать продукты, сметая с полок магазина продовольственные товары. Это вылилось в резкое повышение цен.

Хороший урожай зерновых скорректировал стоимость продуктовой корзины, в то время как цены на товары длительного пользования возвращались к досанкционным показателям благодаря снижению спроса на дорогостоящую продукцию. После бума в начале весны жители Новосибирской области предпочитали экономить.

Налаживание импорта иностранных товаров в условиях санкций и устойчивость национальной валюты также поспособствовали падению инфляции.

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#Общество#Инфляция#Новосибирская область#Сибирское управление Банка России#Бизнес
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