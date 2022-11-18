Ажиотаж спал: цены на продукты в Новосибирской области поползли вниз

Согласно отчету, в октябре инфляция составила 11,6% против 18,3% в марте этого же года. Начало весны ознаменовалось потоком санкций, обрушившихся на экономику России. Жители Новосибирской области, как и все россияне, ринулись снимать деньги с банковских счетов и закупать продукты, сметая с полок магазина продовольственные товары. Это вылилось в резкое повышение цен.
Хороший урожай зерновых скорректировал стоимость продуктовой корзины, в то время как цены на товары длительного пользования возвращались к досанкционным показателям благодаря снижению спроса на дорогостоящую продукцию. После бума в начале весны жители Новосибирской области предпочитали экономить.
Налаживание импорта иностранных товаров в условиях санкций и устойчивость национальной валюты также поспособствовали падению инфляции.
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