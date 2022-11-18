Ажиотаж спал: цены на продукты в Новосибирской области поползли вниз

Согласно отчету, в октябре инфляция составила 11,6% против 18,3% в марте этого же года. Начало весны ознаменовалось потоком санкций, обрушившихся на экономику России. Жители Новосибирской области, как и все россияне, ринулись снимать деньги с банковских счетов и закупать продукты, сметая с полок магазина продовольственные товары. Это вылилось в резкое повышение цен.