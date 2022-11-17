В Новосибирске мобилизованные рассказали, на что потратят выплаты

Своими планами военные поделились с представителями администрации Бердска. Они отметили, что некоторым деньги пришли уже в полном объеме.
Один из призывников признался, что хочет приобрести недвижимость. И по возвращении со службы мечтает обзавестись семьей.
Некоторые сообщили, что собираются помочь финансами родителями. У других желание закрыть долги, или потратиться на иные личные нужды.
На размер денежного довольствия никто не пожаловался. Напомним, мобилизованным обещали выплатить порядка 100 тысяч рублей из бюджета области и перечислить зарплату за службу.