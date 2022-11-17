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В Новосибирске мобилизованные рассказали, на что потратят выплаты

Сегодня, 06:53
Фото: Администрация города Бердска
Мобилизованные из Новосибирской области рассказали, на что потратят выплаты
Мобилизованные из Новосибирской области рассказали, на что планируют потратить зарплату и пособие. Несколько дней назад солдатам на карты перечислили более 100 000 рублей.

Своими планами военные поделились с представителями администрации Бердска. Они отметили, что некоторым деньги пришли уже в полном объеме.

Один из призывников признался, что хочет приобрести недвижимость. И по возвращении со службы мечтает обзавестись семьей.

Некоторые сообщили, что собираются помочь финансами родителями. У других желание закрыть долги, или потратиться на иные личные нужды.

На размер денежного довольствия никто не пожаловался. Напомним, мобилизованным обещали выплатить порядка 100 тысяч рублей из бюджета области и перечислить зарплату за службу.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизованные#Выплаты
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