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Новосибирские мобилизованные и их семьи могут оформить выплаты на Госуслугах

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI
Новосибирские мобилизованные и их родные теперь смогут оформить выплаты онлайн
Мобилизованные и их родные в Новосибирской области теперь смогут оформить выплаты онлайн. В регионе вступил в силу закон о мерах поддержки таким семьям, рассказала на брифинге глава областного Минтруда Елена Бахарева 8 ноября.

Призванным на СВО по частичной мобилизации военным и членам их семей создали легкий способ получения пособий. Для этого им необходимо только заполнить заявление, принести его в МФЦ, либо отправить через Госуслуги.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что у зарегистрированных пользователей портала все данные заполнятся автоматически. Может потребоваться дозаполнить информацию об учреждении, где учится или воспитывается ребенок.

Министры добавили, что к ним поступило уже 2,5 тысячи заявлений от призывников. Им компенсируют все расходы на детский сад, 50% с оплаты ЖКХ, а детей школьного возраста будут кормить бесплатно в образовательных учреждениях.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска рассказали, что на помощь мобилизованным новосибирцам выделили 19 млн рублей

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Мобилизованные#Семьи
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