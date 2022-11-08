Новосибирские мобилизованные и их семьи могут оформить выплаты на Госуслугах

Призванным на СВО по частичной мобилизации военным и членам их семей создали легкий способ получения пособий. Для этого им необходимо только заполнить заявление, принести его в МФЦ, либо отправить через Госуслуги.
Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что у зарегистрированных пользователей портала все данные заполнятся автоматически. Может потребоваться дозаполнить информацию об учреждении, где учится или воспитывается ребенок.
Министры добавили, что к ним поступило уже 2,5 тысячи заявлений от призывников. Им компенсируют все расходы на детский сад, 50% с оплаты ЖКХ, а детей школьного возраста будут кормить бесплатно в образовательных учреждениях.
Напомним, ранее в мэрии Новосибирска рассказали, что на помощь мобилизованным новосибирцам выделили 19 млн рублей.