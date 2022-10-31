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Мобилизованным новосибирцам выделили 19 млн рублей на компенсацию расходов

Сегодня, 03:45
Фото: 1MI
При необходимости, сумма может быть увеличена
В Новосибирске семьи мобилизованных получат 19,5 миллионов рублей на компенсацию расходов, рассказали в городской мэрии.

По данным муниципалитета, 19 млн выделяют на материальную помощь семьям мобилизованных. При необходимости, сумма может быть увеличена. Матпомощь выделяется только на первоочередные нужды: продукты, товары для детей, предметы первой необходимости, лекарства, лечения и так далее.

Также мэрия готова компенсировать деньги мобилизованным или их родственником, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Речь идет о потраченных суммах из семейного бюджета на экипировку. Власти выделят от 20 до 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что решение о выделении матпомощи принимает межведомственная городская комиссия по оказанию соцпомощи. Их заседания проводятся еженедельно. Деньги перечислят на счет заявителям до 10 календарных дней.

Напомним, что ранее были названы размеры выплат мобилизованным добровольцам в Новосибирской области. Кроме того, министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева заявила, что большинство мобилизованных новосибирцев уже получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей.

#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#Частичная мобилизация в России#2022#Выплаты#Мэрия#Эмилия Губарева
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