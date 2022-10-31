Мобилизованным новосибирцам выделили 19 млн рублей на компенсацию расходов

По данным муниципалитета, 19 млн выделяют на материальную помощь семьям мобилизованных. При необходимости, сумма может быть увеличена. Матпомощь выделяется только на первоочередные нужды: продукты, товары для детей, предметы первой необходимости, лекарства, лечения и так далее.