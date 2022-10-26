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Минтруда НСО: 100 тыс. рублей получили большинство мобилизованных

Сегодня, 13:27
Фото: 1MI
деньги
Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева заявила, что большинство мобилизованных новосибирцев уже получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей.

“Основная работа по данной выплате уже завершена. Сейчас мы проводим финальную выверку списков, чтобы никто не был упущен”, - сказала Бахарева в эфире «Вестей Новосибирск».

Выплаты объявил 10 октября новосибирский губернатор Андрей Травников.

Кроме того, в региональном правительстве разработали пакет мер социальной поддержки призывников. Их семьям обещают компенсировать половину коммунальных трат, включая капитальный ремонт. Их дети должны получать бесплатное питание в школах, и бесплатно ходить в детский сад.

Сегодня глава Новосибирской области сообщил, что обладминистрация закупает для мобилизованных китайские квадрокоптеры. 

“Обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом”, - объяснил Травников.

Ранее губернатор заявил, что частичная мобилизация в НСО может закончиться на этой неделе.

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