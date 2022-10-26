Минтруда НСО: 100 тыс. рублей получили большинство мобилизованных

“Основная работа по данной выплате уже завершена. Сейчас мы проводим финальную выверку списков, чтобы никто не был упущен”, - сказала Бахарева в эфире «Вестей Новосибирск».
Выплаты объявил 10 октября новосибирский губернатор Андрей Травников.
Кроме того, в региональном правительстве разработали пакет мер социальной поддержки призывников. Их семьям обещают компенсировать половину коммунальных трат, включая капитальный ремонт. Их дети должны получать бесплатное питание в школах, и бесплатно ходить в детский сад.
Сегодня глава Новосибирской области сообщил, что обладминистрация закупает для мобилизованных китайские квадрокоптеры.
“Обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом”, - объяснил Травников.
Ранее губернатор заявил, что частичная мобилизация в НСО может закончиться на этой неделе.