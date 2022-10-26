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Новосибирский губернатор сообщил о покупке китайских коптеров для призывников

Сегодня, 10:00
Фото: Сайт правительства НСО
Губернатор Новосибирской обл. Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал в эфире "Вестей Новосибирск" расходники и снаряжение, которые приобретает для мобилизованных новосибирцев администрация региона.

«Кто бы мог предположить, что обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом. А это практически расходный материал, и мы его закупаем», - сказал Травников.

Губернатор добавил, что именные подразделений Новосибирской области укомплектованы сверх нормы - " мы покупаем специальное оборудование, чтобы наши бойцы выглядели достойно". По его словам перед отправкой в зону СВО призывники получают дополнительный набор, насчитывающий 13 предметов.

Ранее новосибирский глава заявил, что частичная мобилизация в регионе может завершиться до конца этой недели.

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#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Мобилизованные#Снаряжение
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