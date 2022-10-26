Новосибирский губернатор сообщил о покупке китайских коптеров для призывников

«Кто бы мог предположить, что обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом. А это практически расходный материал, и мы его закупаем», - сказал Травников.
Губернатор добавил, что именные подразделений Новосибирской области укомплектованы сверх нормы - " мы покупаем специальное оборудование, чтобы наши бойцы выглядели достойно". По его словам перед отправкой в зону СВО призывники получают дополнительный набор, насчитывающий 13 предметов.
Ранее новосибирский глава заявил, что частичная мобилизация в регионе может завершиться до конца этой недели.