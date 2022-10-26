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Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг

Сегодня, 03:42
Фото: Правительство НСО
Тучного мужчину весом 140 кг призвали в военкомат по мобилизации в Новосибирске
Тучного мужчину весом 140 кг призвали в военкомат по частичной мобилизации в Новосибирске. О том, как это произошло рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Глава области заявил, что подобный случай нельзя назвать ошибкой. В военкомате последняя запись об этом сибиряке гласит, что это парень худощавого телосложения. Около 20 лет он не обновлял информацию.

«Ошибка это или нет - можно по-разному посмотреть. Последний раз его видели худым юношей, а он вырос в такого крепкого мужчину. Ему нужно было просто показаться в военкомате, отправили бы на обследование и дали отсрочку», - отметил Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» 26 октября.

Губернатор подчеркнул, что повестка – ещё не призыв. Мужчинам стоит чаще появляться в военкомате и обновлять информацию о себе – о детях, семейном положении и другом.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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