Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг

Глава области заявил, что подобный случай нельзя назвать ошибкой. В военкомате последняя запись об этом сибиряке гласит, что это парень худощавого телосложения. Около 20 лет он не обновлял информацию.
«Ошибка это или нет - можно по-разному посмотреть. Последний раз его видели худым юношей, а он вырос в такого крепкого мужчину. Ему нужно было просто показаться в военкомате, отправили бы на обследование и дали отсрочку», - отметил Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» 26 октября.
Губернатор подчеркнул, что повестка – ещё не призыв. Мужчинам стоит чаще появляться в военкомате и обновлять информацию о себе – о детях, семейном положении и другом.