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140-киллограмового новосибирца не взяли на спецоперацию

Сегодня, 09:39
Фото: military lawyer / VK
Житель Новосибирска, который страдает ожирением и весит 140 килограммов, получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Информацию предоставил губернатор НСО Андрей Травников в прямом эфире.

Глава региона Травников рассказал истории, как присылали повестку мужчине с искусственным позвонком, а также тому, у кого вес 140 кг. Однако таких не берут служить, ведь повестка не означает, что сразу призывают. 

«Часто были ошибки, когда присылали повестку студенту или недавно отслужившему срочную службу – это связано с тем, что мобилизационная база устарела», - заявил губернатор. 

Стоит отметить, что некоторым приходили повестки для уточнения сведений или до особого распоряжения, о котором писал Atas.info со ссылкой на юристов.

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