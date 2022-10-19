140-киллограмового новосибирца не взяли на спецоперацию

Глава региона Травников рассказал истории, как присылали повестку мужчине с искусственным позвонком, а также тому, у кого вес 140 кг. Однако таких не берут служить, ведь повестка не означает, что сразу призывают.
«Часто были ошибки, когда присылали повестку студенту или недавно отслужившему срочную службу – это связано с тем, что мобилизационная база устарела», - заявил губернатор.
Стоит отметить, что некоторым приходили повестки для уточнения сведений или до особого распоряжения, о котором писал Atas.info со ссылкой на юристов.