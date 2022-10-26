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Новосибирский губернатор рассказал, когда завершится частичная мобилизация

Сегодня, 03:17
Фото: atas.info
Частичная мобилизация может завершится до конца недели в Новосибирской области

Частичную мобилизацию могут завершить на этой неделе в Новосибирской области

Частичная мобилизация может завершится до конца этой недели в Новосибирской области. Эти прогнозируемые сроки назвал губернатор региона Андрей Травников.
«Она завершится только, когда появится соответствующий указ Минобороны РФ. Но есть задания для каждого региона по частичной мобилизации. Исходя из этого, мы понимаем, что сможем выполнить план по призывам до конца недели», - сказал глава области в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Он уточнил, что в открытом доступе нет информации о том, сколько человек нужно мобилизовать. Однако известно, что всего призовут 300 000 по всей стране.

«С этим мы столкнулись впервые, пожалуй, со времен ВОВ. Поэтому были ошибки и накладки», - добавил Травников.

Напомним, на этой неделе мобилизованных начали оправлять в зону СВО. Они уже прошли учения, а перед поездкой даже получили первые выплаты в размере 100 тысяч рублей.

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#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Военные#Губернатор
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