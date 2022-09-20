Доброволец заключает контракт с командиром воинской части и поступает в резерв. Потом он может участвовать в военных сборах, которая включает оперативную, мобилизационную и боевую подготовку. За это ему полагается зарплата.
«Размер оклада резервиста зависит от срока пребывания в резерве, звания, должности и многих других факторов. Денежные выплаты осуществляет воинская часть, с которой заключен контракт. Информацию об этом доброволец может посмотреть на сайтах правительства Новосибирской области, Министерства обороны РФ и в военкоматах», - уточнили Atas.info в областном военном комиссариате.
В Новосибирской области выплаты назначаются за пребывание в резерве по схеме (12% от оклада по званию, должности). Таким образом, ежемесячная выплата командиру роты – 4 942 руб., командиру взвода полагается – 4 567 руб., старшине – 3 968, командиру отделения – 3 220, стрелку – 2 246.
Суточное довольствие резервисту за участие в сборах, тренировках – от 624 до 1 373 рублей. Размер зависит также от категории военного. Месячный оклад за сборы – от 18 720 до 41 184 рублей.
Стоит отметить, досрочно покинувшим резерв добровольцам, которых исключили по серьезным причинам, нарушениям, придется возмещать средства государству, затраченные на их подготовку. Размер назначает Правительство РФ.
Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму РФ внесли законопроект, позволяющий вступать в ряды резервистов многодетных отцов. Детали законопроекта раскрыл Atas.info депутат Думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.