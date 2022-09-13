В России каждый мужчина, имеющий военный билет считается военнослужащим запаса, кроме тех, кто уже проходит службу в настоящее время. В случае всеобщей военной мобилизации все запасники могут призваться на службу, кроме тех, у кого категория Г и Д. Также не проходят мобилизацию ценные гражданские специалисты – журналисты государственных СМИ, учителя, работники оборонных предприятий, научные сотрудники. На них весной 2022 года оформили "бронь" от мобилизации до 1 года минимум.