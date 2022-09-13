Изменения депутаты Государственной думы предложили внести в статью 18 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно поправкам, на военные сборы теперь могут отправиться отцы, имеющие 3 и более детей. Но только по собственной инициативе – если захотят быть включенными в мобилизационный резерв.
Внесение законопроекта не связано с военной спецоперацией на Украине, начавшейся 24 февраля 2022. Документ готовился депутатами еще в прошлом году.
«Законопроект касается частных вещей. Еще 25 апреля 2022 года было дано заключение Правительства РФ на запрос одного из авторов законопроекта, отправленный 10 ноября 2021 года. Судя по датам, можно предположить, что законопроект не имеет отношения к спецоперации - он готовился давно. Речь идет об освобождении военных сборов, а это значит, что к мобилизации поправки имеют только опосредованное отношение. Только по желанию граждан, которые имеют от 3 детей, их могут включить в мобилизационный резерв», - объяснил в разговоре с Atas.info новосибирский депутат Госдумы Сулейманов. Присутствие в мобилизационном резерве дает возможность участия в военных сборах для данной категории россиян.
Депутат Ренат Сулейманов пояснил пункты изменений в законопроекте. Так, в Статью 2, подпункта «л» внесли правку о том, что в мобилизационный людской резерв могут попасть мужчины, имеющие на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей, которые изъявили такое желание. А 55 статья касается не призывов (не службы по контракту), а освобождения от военных сборов.
«Почему сейчас законопроект вышел, мне сложно сказать. Заключение Правительства РФ положительное. Категория многодетных очень широкая, возможно, это повлияет на объемы мобилизационных резервов. Он мог быть создан для многодетных мужчин, которые желали пойти на военную службу когда-то, но такой возможности у них не было», - рассказал Сулейманов.
Сейчас многодетные освобождаются от призыва на военные сборы. В случае принятия законопроекта, они смогут добровольно поступать в мобилизационный резерв.
Тот факт, что в числе авторов поправок первым указан председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, увеличивает шансы законопроекта на принятие, считает депутат Ренат Сулейманов.
Согласно статье 18 Статьи отсрочку от призыва по мобилизации могут получить граждане, воспитывающим 4 и более детей. Таких семей в России 233 000. Семей с тремя детьми более миллиона, и в данном случае на сборы могут быть призваны те их родители, кто подал заявления в мобилизационный резерв.
Стоит напомнить, ещё в мае 2021 года, спустя около 2 месяцев после начала спецоперации, нашумела история о всеобщей мобилизации россиян призывного возраста. В итоге, новость оказалась фейком. Её оправдал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По-прежнему, на военную службу могут призвать солдат-срочников, а также тех, кто отучился на военной кафедре. Мобилизации подлежат граждане до 50 лет – сержанты, прапорщики. Также младшие офицеры в запасе до 60 лет. Женщины в воинском звании до 50 лет могут пройти мобилизацию. Также в их ряду запасники до 45 лет.
В России каждый мужчина, имеющий военный билет считается военнослужащим запаса, кроме тех, кто уже проходит службу в настоящее время. В случае всеобщей военной мобилизации все запасники могут призваться на службу, кроме тех, у кого категория Г и Д. Также не проходят мобилизацию ценные гражданские специалисты – журналисты государственных СМИ, учителя, работники оборонных предприятий, научные сотрудники. На них весной 2022 года оформили "бронь" от мобилизации до 1 года минимум.