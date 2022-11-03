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Мобилизованного в Бердске инженера отпустили домой

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
Военный билет
Инженер из Бердска Новосибирской области Сергей Колмыков, которого мобилизовали несмотря на отсрочку, вернулся домой, сообщает НГС

Колмыков 19 лет работал в Бердске инженером полиграфического оборудования. Четыре предприятия написали письма с просьбой предоставления ему отсрочки. Также с местным военкоматом связывались журналисты, а член Заксобрания НСО Александр Аверкин направил им депутатский запрос.

"Не знаю, что помогло больше: обращение в СМИ, письма четырех предприятий в его защиту, жалоба депутату Заксобрания или же всё в комплексе. Главное — получилось! Хотела бы всех причастных поблагодарить," — рассказала супруга Колмыкова.

Сергей проходил срочную службу в 1999–2000 годах, закончил ее в звании сержанта. Мужчине 42 года, из которых 19 лет он работает инженером по установке, ремонту и обслуживанию полиграфического оборудования.

Ранее житель города Оби Новосибирской области погиб в зоне военной спецоперации.

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