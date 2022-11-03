Мобилизованного в Бердске инженера отпустили домой

Колмыков 19 лет работал в Бердске инженером полиграфического оборудования. Четыре предприятия написали письма с просьбой предоставления ему отсрочки. Также с местным военкоматом связывались журналисты, а член Заксобрания НСО Александр Аверкин направил им депутатский запрос.



"Не знаю, что помогло больше: обращение в СМИ, письма четырех предприятий в его защиту, жалоба депутату Заксобрания или же всё в комплексе. Главное — получилось! Хотела бы всех причастных поблагодарить," — рассказала супруга Колмыкова.



Сергей проходил срочную службу в 1999–2000 годах, закончил ее в звании сержанта. Мужчине 42 года, из которых 19 лет он работает инженером по установке, ремонту и обслуживанию полиграфического оборудования.



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