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На спецоперации погиб житель Оби

Сегодня, 13:55
Фото: ВК-сообщество “Город Обь Онлайн”
Николай Затинщиков
Житель города Обь Новосибирской области Николай Затинщиков погиб в зоне военной спецоперации на территории Украины и новых субъектов РФ, сообщает ВК-паблик “Город Обь Онлайн”.

“1 ноября в городе Оби состоялось прощание с Николаем Затинщиковым. Ему было 49 лет. В сентябре Николай отправился в зону проведения спецоперации добровольцем”, - говорится в сообщении.

Ранее 30 жителей Барабинска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправили домой. Их везли в Академгородок на подготовку, когда стало известно о завершении мобилизационных мероприятий. Автобус с мужчинами развернули у ворот НВВКУ.

До этого Atas.info писал о трех мобилизованных новосибирцах, которые пропали за несколько дней до отправки в зону военных действий.

Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
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#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новосибирская область#Обь#Житель#СВО#Гибель
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