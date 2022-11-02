На спецоперации погиб житель Оби

“1 ноября в городе Оби состоялось прощание с Николаем Затинщиковым. Ему было 49 лет. В сентябре Николай отправился в зону проведения спецоперации добровольцем”, - говорится в сообщении.
Ранее 30 жителей Барабинска, призванных в рамках частичной мобилизации, отправили домой. Их везли в Академгородок на подготовку, когда стало известно о завершении мобилизационных мероприятий. Автобус с мужчинами развернули у ворот НВВКУ.
До этого Atas.info писал о трех мобилизованных новосибирцах, которые пропали за несколько дней до отправки в зону военных действий.