Падчерица вспоминает: “Связывалась наша дознаватель с военной частью, и ей сначала говорили, что все нормально, он служит. Обещали, что сейчас мы его приведем, сделаем фотографии и отправим как доказательство того, что он в части. Проходит час, проходит два, никаких фотографий нет. Дознаватель снова звонит в часть, и ей говорят, извините, но мы ничем не можем помочь. Его нет с вечера 17 октября”.