Петра призвали 26 сентября в Куйбышеве и направили в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) на подготовку, которая должна была продлиться до 20 октября, рассказывает его падчерица Надежда
По ее словам, 17 октября отчим в последний раз позвонил супруге Нине и признался, что ушел в самоволку с близнецами Борисом и Андреем, добавив, что они возвращаются в центр подготовки.
“Ушел в самоволку, да. Может быть, какой-то конфликт там в училище произошел, я не знаю. Он маме позвонил вечером и сказал, что идет получать (нагоняй - прим. ред.). И все!” - рассказывает Надежда.
Петр больше не брал трубку, поэтому 22 октября родные написали заявление в полицию. Сотрудница МВД, которая пыталась разобраться в произошедшем, позвонила в НВВКУ, но там сообщили, что не знают, где находится военнослужащий Симаков.
Падчерица вспоминает: “Связывалась наша дознаватель с военной частью, и ей сначала говорили, что все нормально, он служит. Обещали, что сейчас мы его приведем, сделаем фотографии и отправим как доказательство того, что он в части. Проходит час, проходит два, никаких фотографий нет. Дознаватель снова звонит в часть, и ей говорят, извините, но мы ничем не можем помочь. Его нет с вечера 17 октября”.
В субботу, 29 октября, супруге Петра сообщили в полиции, что с понедельника, 31 октября, расследованием займется военная прокуратура. В понедельник Нина намерена сама поехать в училище, чтобы “там на месте предпринять какие-нибудь действия”, говорит Надежда.
Она предполагает, что друзья Петра, тоже исчезли. Жена одного из близнецов почему-то не ответила на ее сообщения в соцсетях. Тогда Надежда разыскала племянника Бориса и Андрея, который подтвердил что они так же не выходят на связь с 17 октября.
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