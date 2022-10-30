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Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки

Сегодня, 04:27
Фото: atas.info
Приятели не вернулись из самоволки
Трое мобилизованных жителей Новосибирской области пропали за несколько дней до отправки в зону спецоперации. Один из военнослужащих, Петр Симаков, сказал супруге по телефону, что возвращается с друзьями из самоволки, и это был его последний звонок

Петра призвали 26 сентября в Куйбышеве и направили в Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ) на подготовку, которая должна была продлиться до 20 октября, рассказывает его падчерица Надежда

По ее словам, 17 октября отчим в последний раз позвонил супруге Нине и признался, что ушел в самоволку с близнецами Борисом и Андреем, добавив, что они возвращаются в центр подготовки.

“Ушел в самоволку, да. Может быть, какой-то конфликт там в училище произошел, я не знаю. Он маме позвонил вечером и сказал, что идет получать (нагоняй - прим. ред.). И все!” - рассказывает Надежда.

Петр больше не брал трубку, поэтому 22 октября родные написали заявление в полицию. Сотрудница МВД, которая пыталась разобраться в произошедшем, позвонила в НВВКУ, но там сообщили, что не знают, где находится военнослужащий Симаков.

 

Петру Симакову 30 октября исполнилось 46 летПетру Симакову 30 октября исполнилось 46 лет
Петру Симакову 30 октября исполнилось 46 лет

Падчерица вспоминает: “Связывалась наша дознаватель с военной частью, и ей сначала говорили, что все нормально, он служит. Обещали, что сейчас мы его приведем, сделаем фотографии и отправим как доказательство того, что он в части. Проходит час, проходит два, никаких фотографий нет. Дознаватель снова звонит в часть, и ей говорят, извините, но мы ничем не можем помочь. Его нет с вечера 17 октября”.

В субботу, 29 октября, супруге Петра сообщили в полиции, что с понедельника, 31 октября, расследованием займется военная прокуратура. В понедельник Нина намерена сама поехать в училище, чтобы “там на месте предпринять какие-нибудь действия”, говорит Надежда.

Она предполагает, что друзья Петра, тоже исчезли. Жена одного из близнецов почему-то не ответила на ее сообщения в соцсетях. Тогда Надежда разыскала племянника Бориса и Андрея, который подтвердил что они так же не выходят на связь с 17 октября.

Atas.info будет следить за развитием событий.

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