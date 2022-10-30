Как минимум шесть новосибирцев в ходе частичной мобилизации пришли в военкомат, получив фотографию повестки через мессенджер WhatsApp. Бумажный вариант мобилизационного извещения представители военкомата приносили их родственникам, а те после пересылали фото своим близким.
Истории разные – кому-то фото прислала мать, подумав, что в противном случае сыну грозит уголовная ответственность, другим мужчинам фотографии отправили бывшие жены, пересылали фото и владельцы арендного жилья, где ранее проживали мобилизованные. Сейчас все эти люди проходят подготовку на базе НВВКУ.
Юристы подчеркивают, что в законе не предусмотрена явка в военкомат по сообщению в мессенджере или в соцсети.
Ранее мы рассказывали о том, что многодетные отцы из Новосибирска не хотят пользоваться отсрочкой от мобилизации.