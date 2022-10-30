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Повестки по WhatsApp рассылают жителям Новосибирска

Сегодня, 03:12
Фото: 1MI
Фото повестки не обязывает идти в военкомат
Известно как минимум о шести случаях, когда мужчины пришли в военкомат, получив фотографию повестки при помощи мессенджера. Юристы говорят, что такой способ получения повестки не предусмотрен в законе

Как минимум шесть новосибирцев в ходе частичной мобилизации пришли в военкомат, получив фотографию повестки через мессенджер WhatsApp. Бумажный вариант мобилизационного извещения представители военкомата приносили их родственникам, а те после пересылали фото своим близким.

Истории разные – кому-то фото прислала мать, подумав, что в противном случае сыну грозит уголовная ответственность, другим мужчинам фотографии отправили бывшие жены, пересылали фото и владельцы арендного жилья, где ранее проживали мобилизованные. Сейчас все эти люди проходят подготовку на базе НВВКУ.

Юристы подчеркивают, что в законе не предусмотрена явка в военкомат по сообщению в мессенджере или в соцсети.

Ранее мы рассказывали о том, что многодетные отцы из Новосибирска не хотят пользоваться отсрочкой от мобилизации.

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