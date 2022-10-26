atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирские многодетные отцы отказываются от отсрочки по мобилизации

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI
Новосибирские многодетные отцы отказываются от отсрочки по мобилизации
Многодетным отцам в Новосибирской области предлагают отсрочку от службы, но они отказываются от неё. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» 26 октября.

Ранее отсрочку от военной службы по частичной мобилизации давали отцам, имеющим 4 детей. Теперь её в праве получить те, у кого 3 ребенка.

«При построении командир спрашивает, у кого есть три ребенка. Выходящих из строя проверяют и, если информация верная, им дают отсрочку. Но некоторые остаются служить», - рассказал Травников.

Глава региона отметил, что многодетные могут по желанию отправиться на СВО. Остальным можно обратиться в военкомат и попросить отсрочку.  

«Каждый мужчина обязан докладывать об изменениях в жизни – о рождении детей, женитьбе. Иначе из военкомата может прийти повестка многодетному потому, что там о его положении не знают», - отметил губернатор.

Ранее губернатор Новосибирской области рассказал, когда в регионе завершится частичная мобилизация.

#Алина Шефер#Частичная мобилизация в России#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Отцы#Дети
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
Вчера, 21:30
Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:52
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Сегодня, 11:54
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Вчера, 14:28
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Сегодня, 10:42
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
Вчера, 16:21