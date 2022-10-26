Новосибирские многодетные отцы отказываются от отсрочки по мобилизации

Многодетным отцам в Новосибирской области предлагают отсрочку от службы, но они отказываются от неё. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» 26 октября.

Сюжет Частичная мобилизация в России