Новосибирские многодетные отцы отказываются от отсрочки по мобилизации

Ранее отсрочку от военной службы по частичной мобилизации давали отцам, имеющим 4 детей. Теперь её в праве получить те, у кого 3 ребенка.
«При построении командир спрашивает, у кого есть три ребенка. Выходящих из строя проверяют и, если информация верная, им дают отсрочку. Но некоторые остаются служить», - рассказал Травников.
Глава региона отметил, что многодетные могут по желанию отправиться на СВО. Остальным можно обратиться в военкомат и попросить отсрочку.
«Каждый мужчина обязан докладывать об изменениях в жизни – о рождении детей, женитьбе. Иначе из военкомата может прийти повестка многодетному потому, что там о его положении не знают», - отметил губернатор.
Ранее губернатор Новосибирской области рассказал, когда в регионе завершится частичная мобилизация.