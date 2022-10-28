Минцифры НСО: отсрочку от мобилизации получили более 9 тыс. айтишников

В сентябре Минфифры РФ проинформировало, что на отсрочку от частичной мобилизации, связанной с военной спецоперацией на Украине, могут рассчитывать сотрудники аккредитованных IТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, включенных в перечень системообразующих.