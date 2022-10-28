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Минцифры НСО: отсрочку от мобилизации получили более 9 тыс. айтишников

Сегодня, 07:34
Фото: Pixnio
Программист за работой
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Новосибирской области сообщило ТАСС, что предоставило отсрочку более чем 9 тыс. специалистам IT-сферы.

"По данным Минцифры Новосибирской области, право на отсрочку в рамках частичной мобилизации на текущий момент получили более 9 тыс. IT-специалистов", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также прокомментировали новость о получении повестки 35 сотрудниками группы БКС, занимающейся разработкой инновационных IT-решений в Новосибирске.

Министерство утверждает, что связалось с представителями компании и дало рекомендации относительно оформлением отсрочек.

“Сотрудники, которые на данный момент явились с повестками в военкомат и подтвердили соответствие критериям освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, получили отсрочку", - добавили в пресс-службе.

В сентябре Минфифры РФ проинформировало, что на отсрочку от частичной мобилизации, связанной с военной спецоперацией на Украине, могут рассчитывать сотрудники аккредитованных IТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, включенных в перечень системообразующих.

Ранее Atas.info узнал, список компаний, которые могут оформить бронь для своих айтишников.

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#IT-сфера#Отсрочки
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