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Published Сегодня, 01:31

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Расписание меняется

Расписание электричек изменится в Новосибирской области — с чем это связано

23 мая 2024, 01:31
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Расписание меняется

Новосибирцев предупредили об изменении расписания движения электричек

В Новосибирской области меняется график движение электропоездов, сообщили в АО «Экспресс-пригород».

Изменения затронут 17 электричек, которые курсируют по разным районам Новосибирской области. Их время движение поменяется с 27 мая.

Связано это с проведением ремонта путей. Пассажиров просят обратить внимание на изменения графика у следующих маршрутов:

Время движения поменяют эти поездаВремя движения поменяют эти поезда
Время движения поменяют эти поезда

Стоит отметить, что речь не идет о глобальных изменениях во времени. В среднем, разница будет начинаться от 2 до 42 минут. За расписанием обратитесь в билетные кассы.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Вокзал#Электричка#Расписание#Время#Пассажиры
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