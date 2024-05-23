Расписание электричек изменится в Новосибирской области — с чем это связано

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Published Сегодня, 01:31
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Изменения затронут 17 электричек, которые курсируют по разным районам Новосибирской области. Их время движение поменяется с 27 мая.
Связано это с проведением ремонта путей. Пассажиров просят обратить внимание на изменения графика у следующих маршрутов:
Стоит отметить, что речь не идет о глобальных изменениях во времени. В среднем, разница будет начинаться от 2 до 42 минут. За расписанием обратитесь в билетные кассы.