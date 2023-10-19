Пожилой мужчина умер на остановке возле вокзала в Новосибирске

Пенсионер собирался ехать на автобусе 111Э до Толмачево, но внезапно у него случился приступ. Один из пассажиров помог ему подняться по ступенькам, однако дедушка потерял равновесие и начал падать. Наблюдавший за событием свидетель успел подхватить его, а затем посадил на остановке. Он вызвал скорую помощь и отправился искать дополнительную помощь, однако ничего не получилось.