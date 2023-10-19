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Мужчина умер

Пожилой мужчина умер на остановке возле вокзала в Новосибирске

19 октября 2023, 05:34
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мужчина умер
Мужчина умер на автобусной остановке, после того как ему стало плохо во время посадки в автобус; очевидцы вызвали скорую, но она не успела.

На автобусной остановке «Вокзал Новосибирск-Главный» произошла трагическая ситуация — пожилой мужчина скончался. Свидетель, находившийся рядом, рассказал, что мужчине стало плохо во время посадки в автобус.

Пенсионер собирался ехать на автобусе 111Э до Толмачево, но внезапно у него случился приступ. Один из пассажиров помог ему подняться по ступенькам, однако дедушка потерял равновесие и начал падать. Наблюдавший за событием свидетель успел подхватить его, а затем посадил на остановке. Он вызвал скорую помощь и отправился искать дополнительную помощь, однако ничего не получилось.

Мимо проходила девушка, которая оказалась врачом. Увидев, что сердце пожилого мужчины остановилось, она немедленно приступила к оказанию реанимационных мероприятий, проводя массаж сердца и искусственное дыхание. Однако, несмотря на все ее усилия, мужчина скончался, пишет НГС.

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