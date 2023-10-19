Пожилой мужчина умер на остановке возле вокзала в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
На автобусной остановке «Вокзал Новосибирск-Главный» произошла трагическая ситуация — пожилой мужчина скончался. Свидетель, находившийся рядом, рассказал, что мужчине стало плохо во время посадки в автобус.
Пенсионер собирался ехать на автобусе 111Э до Толмачево, но внезапно у него случился приступ. Один из пассажиров помог ему подняться по ступенькам, однако дедушка потерял равновесие и начал падать. Наблюдавший за событием свидетель успел подхватить его, а затем посадил на остановке. Он вызвал скорую помощь и отправился искать дополнительную помощь, однако ничего не получилось.
Мимо проходила девушка, которая оказалась врачом. Увидев, что сердце пожилого мужчины остановилось, она немедленно приступила к оказанию реанимационных мероприятий, проводя массаж сердца и искусственное дыхание. Однако, несмотря на все ее усилия, мужчина скончался, пишет НГС.