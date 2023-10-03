Школьник умер на улице под Новосибирском — что с ним случилось

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Днем 3 октября на одной из улиц микрорайона Южный в Бердске произошла трагедия. Один школьник, идя в школу, неожиданно упал и скончался.
Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но откачать ребенка уже не удалось. По информации источника «Свидетель», умерший был учеником лицея № 6. Причины неизвестны.
Следственное управление СКР России по Новосибирской области проводит проверку по факту смерти подростка на одной из улиц в Бердске. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.