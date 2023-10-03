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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Мальчик умер по пути в школу

Школьник умер на улице под Новосибирском — что с ним случилось

3 октября 2023, 09:01
Фото: Midjourney
Мальчик умер по пути в школу

В Бердске Новосибирской области школьник умер на улице

В Бердске на улице произошла трагедия: ученик упал по пути в школу и скончался: скорая помощь уде не успела. В настоящее время проводится расследование этого инцидента.

Днем 3 октября на одной из улиц микрорайона Южный в Бердске произошла трагедия. Один школьник, идя в школу, неожиданно упал и скончался.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но откачать ребенка уже не удалось. По информации источника «Свидетель», умерший был учеником лицея № 6. Причины неизвестны.

Следственное управление СКР России по Новосибирской области проводит проверку по факту смерти подростка на одной из улиц в Бердске. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Смерть#Бердск#Скорая помощь#Эмилия Губарева#Школьник
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