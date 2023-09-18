Под Новосибирском умер заслуженный врач РФ Владимир Гнидин

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
В Новосибирской области 17 сентября скончался известный врач-хирург Владимир Гнидин.
Он работал заведующим хирургическим отделением в Болотнинской ЦРБ и был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации» в 2011 году. Кроме этого, он был почетным жителем города Болотное.
Владимир Гнидин был известен своим профессионализмом и многие сибиряки называли его «хирургом от Бога». Причины его смерти не указаны в сообщении.
Напомним, что ранее в Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе. Константин Ершов работал в этой сфере уже более 35 лет.