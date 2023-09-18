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Мужчина умер накануне

Под Новосибирском умер заслуженный врач РФ Владимир Гнидин

18 сентября 2023, 02:07
Фото: 1MI
Мужчина умер накануне

Скончался заслуженный врач РФ Владимир Гнидин из Новосибирской области

В Новосибирской области скончался заведующий хирургическим отделением Болотнинской ЦРБ Владимир Гнидин, заслуженный врач РФ.

В Новосибирской области 17 сентября скончался известный врач-хирург Владимир Гнидин.

Он работал заведующим хирургическим отделением в Болотнинской ЦРБ и был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации» в 2011 году. Кроме этого, он был почетным жителем города Болотное.

Владимир Гнидин был известен своим профессионализмом и многие сибиряки называли его «хирургом от Бога». Причины его смерти не указаны в сообщении.

Напомним, что ранее в Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе. Константин Ершов работал в этой сфере уже более 35 лет.

В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе
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