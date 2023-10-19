Умер академик Николай Донченко, известный ветеринарный ученый в Новосибирске

Николай Донченко родился 30 марта 1964 года и окончил ветеринарный факультет Новосибирского сельскохозяйственного института в 1986 году. После этого он приступил к работе в Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока CO Россельхозакадемии. Кроме того, он преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете.