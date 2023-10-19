Умер академик Николай Донченко, известный ветеринарный ученый в Новосибирске

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Информация о смерти академика Николая Донченко была получена из сообщения на сайте СО РАН. Он скончался 17 октября 2023 года в Новосибирске.
Николай Донченко родился 30 марта 1964 года и окончил ветеринарный факультет Новосибирского сельскохозяйственного института в 1986 году. После этого он приступил к работе в Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока CO Россельхозакадемии. Кроме того, он преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете.
Благодаря своей научной деятельности, Николай Донченко стал членом Сибирского отделения РАН, доктором ветеринарных наук и возглавил Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий. Его работы были связаны с разработкой средств противотуберкулезной терапии, методами диагностики и профилактики туберкулеза у животных в сельском хозяйстве.
Прощание с академиком состоится в пятницу, 20 октября, в 12:00 в похоронном доме ИМИ.