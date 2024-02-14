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Published Сегодня, 22:00

Modified Сегодня, 22:00

Updated Сегодня, 22:00

Что за праздник — День святого Валентина

День святого Валентина 2024: история и традиции праздника

13 февраля 2024, 22:00
Фото: Изображение Midjourney
Что за праздник — День святого Валентина
Существует множество причин признаться в своих чувствах и подарить приятные сюрпризы любимым, но есть один особый день в году, когда это делается «официально» — День святого Валентина. Расскажем о его происхождении и традициях 14 февраля 2024.

День святого Валентина: история праздника

История праздника Дня всех влюбленных связана с Римской империей. Одна из легенд говорит о том, что император Клавдий запретил легионерам жениться, чтобы они не отвлекались от службы. Но священник Валентин продолжал тайно венчать влюбленных, игнорируя приказ. Клавдий посадил его в тюрьму и приговорил к смерти. В заточении Валентин полюбил слепую дочь своего палача и перед смертью оставил ей любовное письмо, подписав его словами «Твой Валентин». С тех пор 14 февраля стало традицией писать любовные записки.

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Есть еще одна версия происхождения этого праздника, связанная с древним римским фестивалем Луперкалия. На этом празднике дамы писали письма и клали их в урну, а мужчины вытягивали их наугад и начинали ухаживать за теми, чье письмо им досталось.

Известный английский поэт Джеффри Чосер также сделал свой вклад в популяризацию Дня святого Валентина. В его поэме «Птичий парламент» птицы собирались в этот день, чтобы найти своих вторых половинок.

В России также был похожий праздник — День святых Петра и Февронии, который теперь отмечается как День семьи, любви и верности 8 июля.

Традиции Дня всех влюбленных

Ежегодно 14 февраля влюбленные обмениваются открытками в форме сердца, устраивают романтические свидания, делают предложения и даже заключают браки. Некоторые следуют древним обычаям, например, гаданию на суженого. Однако особых традиций в современности нет. Влюбленные проводят этот день вместе, дарят друг другу подарки и устраивают романтические вечера. Мы уже составили идеи для подарков.

Пары отмечают праздник вместеПары отмечают праздник вместе
Пары отмечают праздник вместе
Фото: Изображение Midjourney

Что делать, если нет пары в День святого Валентина

Не забывайте, что любовь может проявляться в разных формах и есть много других поводов для радости и праздника в жизни. Можно поздравить лучшего друга или подругу, позвонить родителям или устроить себе сюрприз. В некоторых городах США даже есть специальный праздник для одиноких людей — День чудаков-одиночек, когда они могут иронизировать над всей этой любовной лихорадкой и весело провести время.

В разных странах также отмечаются другие интересные праздники в это время. В Гане, например, есть День шоколада, в Канаде — День доброго сердца. И существуют еще множество других праздников, посвященных друзьям, времени для себя и тд.

Так что не беда, если нет пары в День святого Валентина. Есть много других способов проявить любовь и насладиться этим особенным днем.

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