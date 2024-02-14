День святого Валентина 2024: история и традиции праздника

Не забывайте, что любовь может проявляться в разных формах и есть много других поводов для радости и праздника в жизни. Можно поздравить лучшего друга или подругу, позвонить родителям или устроить себе сюрприз. В некоторых городах США даже есть специальный праздник для одиноких людей — День чудаков-одиночек, когда они могут иронизировать над всей этой любовной лихорадкой и весело провести время.