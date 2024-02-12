Что подарить на 14 февраля в День святого Валентина — ТОП подарков для пар

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Если ваш партнер очень внимателен и постоянно удивляет вас приятными сюрпризами, отвечайте ему тем же. Даже практичный подарок можно дополнить сердечным признанием и красивой открыткой. Или подарите партнеру эмоции и впечатления.
Пригласите свою половинку в ресторан. Или сами приготовьте ужин в уютной домашней обстановке.
Можно организовать тематическую экскурсию с посещением излюбленных романтических мест (живописных уголков, памятников архитектуры), поездку по ночному городу и т. д.
День всех влюблённых — отличный повод сделать памятные фото. Тема фотосессии может быть разной — например, в стиле Love Story.
Это могут быть одинаковые полотенца, халаты, пижамы и тапочки. Или спортивные костюмы. Сейчас многие бренды выпускают модели обуви для него и для неё в одинаковом дизайне.
Парными могут быть кулоны, медальоны, браслеты, кольца, серьги. Они состоят из двух частей — для него и для неё.
Как освежить чувства на День влюбленных для уже состоявшейся семейной пары? Этот праздник не только для молодых, только начинающих свою жизнь вдвоем, но и прекрасный повод для тех, кто уже долго вместе.
Чтобы ощутить вновь волшебство любви и романтики, психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт поделился с NEWIA.RU следующими идеями: