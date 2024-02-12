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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

ТОП самых романтических подарков

Что подарить на 14 февраля в День святого Валентина — ТОП подарков для пар

12 февраля 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
ТОП самых романтических подарков
День всех влюбленных 14 февраля 2024 — это самый романтичный праздник. Пары устраивают романтические вечера и дарят приятные подарки. Немного фантазии и пару советов помогут устроить волшебный праздник.

Подарки для девушек на день Валентина 2024

  • Косметический или парфюмерный набор
  • Плюшевая игрушка с цветами
  • Романтический ужин
  • Оригинальные сладости
  • Парные предметы: кружки или футболки со связанным рисунком
  • Валентинка с билетами в кино или на концерт
  • Романтическая фотосессия
  • Подарочный сертификат на косметику
  • Украшения
  • Букет из цветов и сладостей
  • Нижнее белье или сертификат на его покупку
  • Воздушные шары в форме сердца
  • Тематическое мыло или свечи.
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ТОП подарков для парней на 14 февраля 2024

  • Кожаное портмоне
  • Кожаный ремень
  • Хороший парфюм
  • Сертификаты на прогулку на снегоходах или стрельбу
  • Поход в баню
  • Книги
  • Абонемент в спортзал
  • Если занимается спортом, то протеин или другие добавки
  • Качественный алкоголь.
Что подарить партнеруЧто подарить партнеру
Что подарить партнеру
Фото: Изображение Midjourney

Романтические подарки на День всех влюбленных 2024

Если ваш партнер очень внимателен и постоянно удивляет вас приятными сюрпризами, отвечайте ему тем же. Даже практичный подарок можно дополнить сердечным признанием и красивой открыткой. Или подарите партнеру эмоции и впечатления.

  • Ужин при свечах

Пригласите свою половинку в ресторан. Или сами приготовьте ужин в уютной домашней обстановке.

  • Поход в кино
  • Прогулка в стиле романтик

Можно организовать тематическую экскурсию с посещением излюбленных романтических мест (живописных уголков, памятников архитектуры), поездку по ночному городу и т. д.

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  • Совместная фотосессия

День всех влюблённых — отличный повод сделать памятные фото. Тема фотосессии может быть разной — например, в стиле Love Story.

  • Подарки для спорта и отдыха

Это могут быть одинаковые полотенца, халаты, пижамы и тапочки. Или спортивные костюмы. Сейчас многие бренды выпускают модели обуви для него и для неё в одинаковом дизайне.

  • Украшения

Парными могут быть кулоны, медальоны, браслеты, кольца, серьги. Они состоят из двух частей — для него и для неё.

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Как освежить чувства на День влюбленных для уже состоявшейся семейной пары? Этот праздник не только для молодых, только начинающих свою жизнь вдвоем, но и прекрасный повод для тех, кто уже долго вместе.

Чтобы ощутить вновь волшебство любви и романтики, психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт поделился с NEWIA.RU следующими идеями:

  1. Вспомните, где было ваше первое свидание и воссоздайте его обстановку. Подумайте о деталях: какую музыку слушали, что заказывали, о чем говорили. Воссоздайте эти моменты.
  2. Попробуйте что-то новое, чего вы до этого не делали вместе. Это может быть поход в необычный ресторан, участие в мастер-классе. Откройте для себя новые впечатления и переживания.
  3. Устройте вечер воспоминаний и создайте фотоальбом или видеоролик с лучшими моментами вашей совместной жизни. Это поможет вам вспомнить все радостные моменты и укрепить свою связь.
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