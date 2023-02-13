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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

Новосибирцы готовы заплатить за подарок ко Дню всех влюбленных 2 150 рублей

13 февраля 2023, 02:56
Фото: 1MI
Некоторые сибиряки День влюбленных не считают праздником
В День Валентина влюбленные тратят на подарки для второй половины около 2 150 рублей, сообщают аналитики SuperJob.

Мужчины дарят подарки ко Дню всех влюбленных чаще, чем женщины – 22% против 16%.

Причем тратят представители сильного пола заметно больше – 2 700 рублей. Женщины же готовы отдать за подарок 1 500-1 700 рублей.

Многие влюбленные и вовсе не отмечают этот день. Аргумент тому – в России есть свой День семьи, любви и верности, а день Валентина не православный праздник.

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Напомним, что по данным синоптиков, ночь 14 февраля будет самой холодной на предстоящей неделе в Новосибирской области - столбик термометра опустится до -25℃, местами до -29℃.

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#Эмилия Губарева#Подарки#Праздник#Деньги#Общество#Новосибирск
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