Новосибирцы готовы заплатить за подарок ко Дню всех влюбленных 2 150 рублей

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Мужчины дарят подарки ко Дню всех влюбленных чаще, чем женщины – 22% против 16%.
Причем тратят представители сильного пола заметно больше – 2 700 рублей. Женщины же готовы отдать за подарок 1 500-1 700 рублей.
Многие влюбленные и вовсе не отмечают этот день. Аргумент тому – в России есть свой День семьи, любви и верности, а день Валентина не православный праздник.
Напомним, что по данным синоптиков, ночь 14 февраля будет самой холодной на предстоящей неделе в Новосибирской области - столбик термометра опустится до -25℃, местами до -29℃.
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