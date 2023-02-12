atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В День Святого Валентина в Новосибирске ночью похолодает до -29℃

12 февраля 2023, 12:22
Фото: 1MI
Резко похолодает в День всех влюбленных в Новосибирске.
По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра ночь 14 февраля будет самой холодной на предстоящей неделе в Новосибирской области - столбик термометра опустится до -25℃, местами до -29℃.

Предстоящая неделя будет относительно теплой, днем температура воздуха составит 10-12℃,  но по ночам будет сохраняться морозная погода до -20℃. Ночью с 14 на 15 февраля похолодает до -25℃, местами до -29℃. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Днем 14 февраля прогнозируется изморозь.

В понедельник 13 февраля выпадет снег, но уже ко вторнику погода станет ясной, такая погода продержится до конца недели. В выходные 18 и 19 февраля потеплеет до -8℃, ночью -10-12℃.

Жителям Новосибирска рассказали о погоде в марте 2023 года
Узнать подробнее

Уже известно, какая погода будет в Новосибирске в марте 2023 года.

#Похолодание#Гололед#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Новосибирск за неделю: взрыв газа, запрет на рубку леса, смена регоператора
Вчера, 03:09
Завершены общественные обсуждения застройки "Универсама" – жители высказались против
Сегодня, 08:31
"Лыжня России-2023" прошла в Новосибирске: смотрим фото с морозного забега
Вчера, 07:18
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
10 февраля 08:30
В центре Новосибирска заканчивают демонтаж главной елки
Вчера, 09:19
Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
10 февраля 05:37