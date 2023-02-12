Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Предстоящая неделя будет относительно теплой, днем температура воздуха составит 10-12℃, но по ночам будет сохраняться морозная погода до -20℃. Ночью с 14 на 15 февраля похолодает до -25℃, местами до -29℃. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Днем 14 февраля прогнозируется изморозь.
В понедельник 13 февраля выпадет снег, но уже ко вторнику погода станет ясной, такая погода продержится до конца недели. В выходные 18 и 19 февраля потеплеет до -8℃, ночью -10-12℃.
Уже известно, какая погода будет в Новосибирске в марте 2023 года.