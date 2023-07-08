Одна из самых крепких пар зарубежного шоубизнеса — Джастин и Хейли Бибер. Пара вместе уже давно, но страсть и любовь в их отношениях не угасли. Об этом говорят поступки Джастина. К примеру, несколько лет назад он спел своей любимой серенаду прямо в центре Лондона.