Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Многие отечественные и зарубежные знаменитости предпочитают не афишировать свои отношения и тщательно скрывают своих партнеров. Однако есть медийный личности, которые не стесняются своих чувств и признаются половинкам в любви, причем делают это весьма оригинально.
Одна из самых крепких пар зарубежного шоубизнеса — Джастин и Хейли Бибер. Пара вместе уже давно, но страсть и любовь в их отношениях не угасли. Об этом говорят поступки Джастина. К примеру, несколько лет назад он спел своей любимой серенаду прямо в центре Лондона.
После исполнения романтической песни известный певец обратился к людям, которые окружили пару с заявлением, что его супруга является любовью всей его жизни. Стоит отметить, что такие признания для этой пары не редки.
В отечественном шоубизе одной из самых ярких и крепких пар являются Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Известный юморист настолько влюблен в свою супругу, что уже много лет подряд не устает признаваться в своих чувствах, иногда прямо со сцены.
Но самое необычное признание в любви от Павла — татуировки на груди. Когда у пары родился сын Роберт, юморист сделал себе тату с его портретом на груди. Через год композиция дополнилась изображением дочки звездной пары.
Известный «Крепкий орешек» Брюс Уиллис в любви оказался не так уж крепок. На протяжении долгого времени он жил в браке с не менее известной актрисой Деми Мур, но «любовь прошла» и последовал развод.
После этого звездный актер встретил Эмму Хемминг, в которую влюбился так, что выпустил в ее честь парфюм, который получил название Lovingly. Это ли не самое яркое признание в чувствах?