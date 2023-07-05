Сертификат выдается с 2013 года, им распорядились уже порядка 37000 семей, сумма сертификата сейчас достигает почти 140 тыс. рублей. Чаще всего сертификат используют на улучшение жилищных условий, покупка автомобиля и обучение детей. В сфере обучения детей сертификатом оплачивают не только само обучение, но и приобретение компьютеров. 15000 семей получают компенсацию оплаты за детский сад.