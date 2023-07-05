Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В Новосибирской области 70 семей, проживших вместе более 25 лет, получат медали. 6 июля десять супружеских пар, проживших вместе более 25 лет и достигших определенных успехов, получат медали из рук губернатора Андрея Травникова.
Как отметил начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич:
«В Новосибирской области более 100 тысяч семей с детьми получаются выплаты, еще порядка 120 тысяч семей с детьми получают пособия по линии Социального фонда.
25 услуг предоставляются в электронном виде, граждане исключены из процесса сбора и подачи документов, мы сотрудничаем с ведомствами, отправляем запросы и получаем информация. За этот год уже отправлено 128 тысяч запросов, за год из количество превышает миллион».
Кроме того, Дмитрий Радич рассказал, что об окончании срока выплат и необходимости подать документы получателям пособий напомнит телеграм-бот. Ведомство делает упор на работу в проактивном режиме — когда пособия назначаются без заявлений.
К началу учебного года в беззаявительном порядке будут предоставляться выплаты при поступлении ребенка в первый класс и выплаты на школьную форму. С мая Областной семейный сертификат также выдается в беззаявительном порядке.
Сертификат выдается с 2013 года, им распорядились уже порядка 37000 семей, сумма сертификата сейчас достигает почти 140 тыс. рублей. Чаще всего сертификат используют на улучшение жилищных условий, покупка автомобиля и обучение детей. В сфере обучения детей сертификатом оплачивают не только само обучение, но и приобретение компьютеров. 15000 семей получают компенсацию оплаты за детский сад.
Дмитрий Радич ко Дню семьи, любви и верности напомнил о национальном проекте «Демография», согласно которому производятся выплаты при рождении ребенка в размере 6600 руб, 13200 руб и 19800 руб, соответственно, при рождении первого, второго, третьего и последующих детей ребенка. Ежегодно эту выплату получают 13000-14000 семей.
Стало известно, какие выплаты получают учителя в Новосибирской области.