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Секс-коуч из Новосибирска ищет любовь на шоу «Влюбись, если сможешь»

Сегодня, 05:47
Фото: с сайта ТНТ
Новосибирская сексолог Анастасия Яровикова ищет любовь на шоу телеканала ТНТ
Новосибирская сексолог и танцовщица стриптиза Анастасия Яровикова стала участницей шоу на ТНТ «Влюбись, если сможешь». На проекте она хочет найти первую любовь.

Сибирячка призналась, что не влюблялась по-настоящему, и это при том, что никогда не была обделена поклонниками. Она часто разбивала сердца мужчина, а сейчас хочет познать серьезные отношения.

Анастасия жила в Новосибирске и работал секс-коучем, хореографом в театре-кабаре 18+. Она учит женщин с помощью танца быть раскрепощенными в сексе. Сейчас девушка путешествует по Бали.

Перед заходом в виллу, участники посмотрели ее фото и всхлипнули от восторга. Даже несмотря на то, что многие парни шоу уже находятся в парах, у Насти есть шансы побороться за любовь.

Кто еще выразит симпатию новенькой, смотрите сегодня в 22.00 в шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Шоу#Алина Шефер
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