Секс-коуч из Новосибирска ищет любовь на шоу «Влюбись, если сможешь»

Сибирячка призналась, что не влюблялась по-настоящему, и это при том, что никогда не была обделена поклонниками. Она часто разбивала сердца мужчина, а сейчас хочет познать серьезные отношения.
Анастасия жила в Новосибирске и работал секс-коучем, хореографом в театре-кабаре 18+. Она учит женщин с помощью танца быть раскрепощенными в сексе. Сейчас девушка путешествует по Бали.
Перед заходом в виллу, участники посмотрели ее фото и всхлипнули от восторга. Даже несмотря на то, что многие парни шоу уже находятся в парах, у Насти есть шансы побороться за любовь.
Кто еще выразит симпатию новенькой, смотрите сегодня в 22.00 в шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ.