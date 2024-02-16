Шпионская схватка в Новосибирске: жители города в числе первых увидели сериал «ГДР»

В центре сюжета — русский разведчик Александр Нечаев, который действует в напряженных условиях борьбы за власть в Восточной Европе и крушения варшавских договоренностей. Его задача — первым добраться до архива Министерства госбезопасности ГДР. Советский агент не должен допустить, чтобы секретные сведения попали в руки иностранной разведки, так как последствия могут быть непредсказуемыми.