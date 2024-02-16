Шпионская схватка в Новосибирске: жители города в числе первых увидели сериал «ГДР»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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В пятницу, 16 февраля, состоится официальная премьера сериала «ГДР» эксклюзивно в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). А накануне его смогли увидеть в ходе предпоказа жители Новосибирска.
В центре сюжета — русский разведчик Александр Нечаев, который действует в напряженных условиях борьбы за власть в Восточной Европе и крушения варшавских договоренностей. Его задача — первым добраться до архива Министерства госбезопасности ГДР. Советский агент не должен допустить, чтобы секретные сведения попали в руки иностранной разведки, так как последствия могут быть непредсказуемыми.
«Премьера сериала „ГДР“ — ожидаемое культурное событие всей страны, и мы рады, что сибирские зрители смогли увидеть драму в числе первых. Мы всегда охотно проводим кинопоказы контента Wink на большом экране, так как они традиционно пользуются популярностью у новосибирцев», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.
«Фильм мне очень понравился: прекрасно подобран актерский состав, каждый актер сочетается со своим образом. Особенно интересно, что сюжет основан на реальных исторических событиях. Смотрится на одном дыхании, очень захватывающе и, конечно, хочется посмотреть сериал до конца и увидеть финал», — поделилась впечатлениями зрительница Анастасия Глинская.
Детективную драму «ГДР» снял известный по сериалу «Мосгаз. Западня» режиссер Сергей Попов. Съемки проходили в Москве, Калининграде и Выборге, а также за рубежом: в Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. Главную роль агента Нечаева исполнил актер Александр Горбатов.
Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии видеосервиса Wink, телекомпании НТВ, «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).