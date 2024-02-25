Новосибирцы выстроились в километровую очередь на концерт SHAMAN`a

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Вечером 25 февраля, популярный артист SHAMAN выступает на стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Перед началом концерта, толпа людей собралась у входа. Согласно словам зрителей, в гардеробе закончились места для верхней одежды.
Перед началом шоу, посетители разного возраста делали фотографии в холле. Кроме того, у входа каждому человеку выдавали флаги России.
Напомним, что два предыдущих концерта Шамана прошли в январе 2024 года в Новосибирске и билеты на них были раскуплены за несколько недель.