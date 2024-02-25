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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Певец снова в Новосибирске

Новосибирцы выстроились в километровую очередь на концерт SHAMAN`a

25 февраля 2024, 13:32
Фото: кадр из эфира Первого канала
Певец снова в Новосибирске
Очень длинная очередь новосибирцев выстроилась перед входом на концерт Шамана.

Вечером 25 февраля, популярный артист SHAMAN выступает на стадионе «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Перед началом концерта, толпа людей собралась у входа. Согласно словам зрителей, в гардеробе закончились места для верхней одежды.

Перед началом шоу, посетители разного возраста делали фотографии в холле. Кроме того, у входа каждому человеку выдавали флаги России.

Напомним, что два предыдущих концерта Шамана прошли в январе 2024 года в Новосибирске и билеты на них были раскуплены за несколько недель.

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#Общество#Новосибирск#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка#Шаман
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