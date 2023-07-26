Майоров полагает, что артист продвигает патриотические идеи и потому его следует поддерживать. Он призывает к популяризации людей, которые любят свою страну, хотят жить в ней и поддерживают ее. Лидер Совета отцов также ценит открытую позицию певца, который не стесняется выражать свои взгляды.