Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Сергей Майоров выразил свое мнение о клипе SHAMAN из зоны спецоперации СВО. По его словам, такие артисты должны проводить концерты для молодежи, пишет «МК в Новосибирске».
В клипе показаны события из зоны СВО и выступление исполнителя. За три дня клип посмотрели более 3 млн человек. Видео было снято во время благотворительного тура по новым территориям.
Певец самостоятельно отправился в зону СВО, пообщался с жителями и почувствовал атмосферу, после чего снял клип. Глава Совета отцов считает это похвальным действием. Он уверен, что нужно много мужества, чтобы отправиться в зону боевых действий.
Майоров полагает, что артист продвигает патриотические идеи и потому его следует поддерживать. Он призывает к популяризации людей, которые любят свою страну, хотят жить в ней и поддерживают ее. Лидер Совета отцов также ценит открытую позицию певца, который не стесняется выражать свои взгляды.