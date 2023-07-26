atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:29

Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Изображение материала

Глава Совета отцов в Новосибирске восхитился клипом SHAMAN, снятым в зоне СВО

26 июля 2023, 01:29
Фото: Скриншот клипа "Мой бой"
Клип снимался в зоне СВО
Глава Совета отцов в Новосибирске высоко оценил клип SHAMAN «Мой бой» из зоны СВО и поддержал идею того, что такие исполнители должны давать концерты для молодежи.

Сергей Майоров выразил свое мнение о клипе SHAMAN из зоны спецоперации СВО. По его словам, такие артисты должны проводить концерты для молодежи, пишет «МК в Новосибирске».

В клипе показаны события из зоны СВО и выступление исполнителя. За три дня клип посмотрели более 3 млн человек. Видео было снято во время благотворительного тура по новым территориям.

Певец самостоятельно отправился в зону СВО, пообщался с жителями и почувствовал атмосферу, после чего снял клип. Глава Совета отцов считает это похвальным действием. Он уверен, что нужно много мужества, чтобы отправиться в зону боевых действий.

Майоров полагает, что артист продвигает патриотические идеи и потому его следует поддерживать. Он призывает к популяризации людей, которые любят свою страну, хотят жить в ней и поддерживают ее. Лидер Совета отцов также ценит открытую позицию певца, который не стесняется выражать свои взгляды.

Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый клип Шамана «Мой бой»: что известно о песне, текст, комментарииВ Новосибирске Совет отцов потребовал снять с балкона бабушки флаг УкраиныНовосибирский Совет отцов возмутился спектаклем с «антироссийским» Серебряковым
#Эмилия Губарева#Общество#Культура#Новосибирск#Совет отцов#Зона СВО#Спецоперация#Клип#Музыка#СВО
Подпишитесь
Почему «Бердский острог» не стал туристической меккой, а гниет под дождем
Вчера, 10:19
Новосибирским инвалидам установили шесть ступенькоходов в метро
Вчера, 13:20
Депутат Кубанов предложил изъять компьютеры и отключить Интернет у новосибирцев
Вчера, 04:48
Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
Вчера, 06:56
«Конечно, был ад»: новосибирец, просверливший себе череп, рассказал детали операции
Вчера, 14:00
Живет в антисанитарии, родила от уголовника: как живет 14-летняя мать из Новосибирска
Сегодня, 01:55