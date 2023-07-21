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В Новосибирске Совет отцов потребовал снять с балкона бабушки флаг Украины

21 июля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Союз отцов хочет снять флаг Украины с балкона пенсионерки
Совет отцов хочет снять флаг Украины с балкона пенсионерки в Новосибирске. Такое сообщение появилось в их группе во «ВКонтакте».

Сине-желтый флаг ранее заметили на 10 этаже дома на улице Разъездная, 16. Выяснилось, что в этой квартире живет 60-летняя женщина.

К пенсионерке несколько раз вызывали полицию, но она никого не впускала. Также ее критиковали и обижали за эту проукраинскую позицию соседи.

Совет отцов потребовал от активистов снять флаг Украины. «Это вопиющее неуважение ко всем участникам СВО», — пишут общественники.

Напомним, ранее новосибирский Союз отцов одобрил рок-фестиваль «Ветер Сибири».

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#Алина Шефер#Общество#Зона СВО#Совет отцов#Новосибирск#Новосибирская область
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