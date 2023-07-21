В Новосибирске Совет отцов потребовал снять с балкона бабушки флаг Украины

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Сине-желтый флаг ранее заметили на 10 этаже дома на улице Разъездная, 16. Выяснилось, что в этой квартире живет 60-летняя женщина.
К пенсионерке несколько раз вызывали полицию, но она никого не впускала. Также ее критиковали и обижали за эту проукраинскую позицию соседи.
Совет отцов потребовал от активистов снять флаг Украины. «Это вопиющее неуважение ко всем участникам СВО», — пишут общественники.
Напомним, ранее новосибирский Союз отцов одобрил рок-фестиваль «Ветер Сибири».