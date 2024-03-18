Даванков одержал победу на голосовании за президента России на УИК, опередив Путина

В целом по Новосибирской области Путин получил поддержку 83,88% избирателей, по предварительным подсчетам. Остальные кандидаты набрали меньше процентов: Даванков — 6,40%, Харитонов — 4,60% и Слуцкий — 3,06%. Участие в выборах приняли 1 392 596 человек, что составляет 63,19% избирателей — самая высокая явка в регионе за последние 20 лет. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на совещании в правительстве региона.