Даванков одержал победу на голосовании за президента России на УИК, опередив Путина

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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В общежитии №4 Новосибирского госуниверситета прошло голосование, в результате которого представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков стал лидером на участке №1953.
По официальным данным ЦИК России, из 2469 избирателей на участок пришли 2350 человек. Даванков получил поддержку от 853 избирателей, что составляет 42,5%. На втором месте с результатом 40,66% оказался Владимир Путин, а на третьем и четвертом месте — Леонид Слуцкий (4,98%) и Николай Харитонов (4,75%) соответственно.
В целом по Новосибирской области Путин получил поддержку 83,88% избирателей, по предварительным подсчетам. Остальные кандидаты набрали меньше процентов: Даванков — 6,40%, Харитонов — 4,60% и Слуцкий — 3,06%. Участие в выборах приняли 1 392 596 человек, что составляет 63,19% избирателей — самая высокая явка в регионе за последние 20 лет. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на совещании в правительстве региона.