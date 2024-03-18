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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:08

Избирком подвел итоги выборов президента в Новосибирской области

Итоги выборов президента в Новосибирской области в цифрах

18 марта 2024, 04:05
Фото: 1MI

Избирком подвел итоги выборов президента в Новосибирской области

Новосибирский Облизбирком подвел предварительные выборы президента РФ. Явку оценили как рекордно высокую.

На выборах президента РФ проголосовало 2/3 жителей Новосибирской области. Об этом 18 марта заявил губернатор региона Андрей Травников.

«Работа проделана качественная, достойная. Иностранные наблюдатели впечатлены высоким уровнем организации процесса. Выборы прошли при высокой активности граждан. Проголосовало 2/3 избирателей Новосибирской области. Впервые полномасштабно использовался новый формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ожидаемо, с подавляющим преимуществом побеждает по итогам голосования в Новосибирской области наш лидер, глава государства Владимир Владимирович Путин», — сказал Травников.

Председатель Избирательной комиссии Ольга Благо оценила явку как высокую.

«Предварительная явка в Новосибирской области составила 73,19%. Это означает, что приняли участие в выборах 1 392 596 избирателей. Из них дистанционно проголосовали 228 584 человек. Явка на дистанционном голосовании составила 93% — о такой явке можно только мечтать», — сказала Благо.

Явку в Новосибирске глава регионального Избиркома оценила как рекордно высокую:

«За последние 20 лет это рекордная явка, как по количеству избирателей, так и в процентном выражении. Для сравнения: в 2018 году на выборах президента России явка была 60,41% и проголосовало 1 304 738 избирателей. У нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах», — оценила глава Облизбиркома.

Явка по Новосибирску составила 56,33% — 704 963 избирателя. Активнее всего голосовали жители Центрального, Железнодорожного, Советского районов.

Лидерами по голосованию в регионе стали Сузунский, Маслянинский, Кочковский районы.

Избирком назвал районы Новосибирской области по явке на выборах президента РФ
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Голоса распределились следующим образом:

  • Владимир Путин — 83,88%;
  • Владислав Даванков («Новые люди») — 6,4%;
  • Николай Харитонов (КПРФ) — 4,6%;
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,6%.
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