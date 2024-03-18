Итоги выборов президента в Новосибирской области в цифрах

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
На выборах президента РФ проголосовало 2/3 жителей Новосибирской области. Об этом 18 марта заявил губернатор региона Андрей Травников.
«Работа проделана качественная, достойная. Иностранные наблюдатели впечатлены высоким уровнем организации процесса. Выборы прошли при высокой активности граждан. Проголосовало 2/3 избирателей Новосибирской области. Впервые полномасштабно использовался новый формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ожидаемо, с подавляющим преимуществом побеждает по итогам голосования в Новосибирской области наш лидер, глава государства Владимир Владимирович Путин», — сказал Травников.
Председатель Избирательной комиссии Ольга Благо оценила явку как высокую.
«Предварительная явка в Новосибирской области составила 73,19%. Это означает, что приняли участие в выборах 1 392 596 избирателей. Из них дистанционно проголосовали 228 584 человек. Явка на дистанционном голосовании составила 93% — о такой явке можно только мечтать», — сказала Благо.
Явку в Новосибирске глава регионального Избиркома оценила как рекордно высокую:
«За последние 20 лет это рекордная явка, как по количеству избирателей, так и в процентном выражении. Для сравнения: в 2018 году на выборах президента России явка была 60,41% и проголосовало 1 304 738 избирателей. У нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах», — оценила глава Облизбиркома.
Явка по Новосибирску составила 56,33% — 704 963 избирателя. Активнее всего голосовали жители Центрального, Железнодорожного, Советского районов.
Лидерами по голосованию в регионе стали Сузунский, Маслянинский, Кочковский районы.
Голоса распределились следующим образом: