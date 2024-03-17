Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента России

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Выборы президента продолжаются в Новосибирской области, и уже многие жители успели проголосовать. Как отметил Владимир Городецкий: «Выборы этого года — принципиальны. Сегодня мы живём в непростое время, когда Запад делает всё, чтобы мы были слабее. Я думаю, что результаты выборов и активность избирателей подчеркнет, что нас внутри не разрушить. Мы едины, любим свою Родину, уважаем свои законы и президента».
Сенатор также отметил качественную подготовку к голосованию в течение трех дней и возможность проголосовать удаленно.
По данным Облизбиркома, наибольшая явка была зафиксирована в Сузунском, Маслянинском и Тогучинском районах. В Новосибирске высокую явку показали Железнодорожный, Советский и Центральный районы.