Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента России

Выборы президента продолжаются в Новосибирской области, и уже многие жители успели проголосовать. Как отметил Владимир Городецкий: «Выборы этого года — принципиальны. Сегодня мы живём в непростое время, когда Запад делает всё, чтобы мы были слабее. Я думаю, что результаты выборов и активность избирателей подчеркнет, что нас внутри не разрушить. Мы едины, любим свою Родину, уважаем свои законы и президента».