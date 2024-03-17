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Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента России

Сенатор Владимир Городецкий проголосовал на выборах президента России

17 марта 2024, 07:18
Сенатор Владимир Городецкий принял участие в выборах президента Российской Федерации. Вместе со своей супругой он пришел на избирательный участок 1926, который располагается в гимназии №8.

Выборы президента продолжаются в Новосибирской области, и уже многие жители успели проголосовать. Как отметил Владимир Городецкий: «Выборы этого года — принципиальны. Сегодня мы живём в непростое время, когда Запад делает всё, чтобы мы были слабее. Я думаю, что результаты выборов и активность избирателей подчеркнет, что нас внутри не разрушить. Мы едины, любим свою Родину, уважаем свои законы и президента».

Сенатор также отметил качественную подготовку к голосованию в течение трех дней и возможность проголосовать удаленно.

По данным Облизбиркома, наибольшая явка была зафиксирована в Сузунском, Маслянинском и Тогучинском районах. В Новосибирске высокую явку показали Железнодорожный, Советский и Центральный районы.

Избирком назвал районы Новосибирской области по явке на выборах президента РФ
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