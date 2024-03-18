Предварительные результаты выборов президента России: кто получил более 87% голосов

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:29
Предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов:
Анализ результатов выборов президента в Новосибирской области тоже показывает, что Владимир Путин является лидером среди избирателей. Более 83% населения области отдало свой голос за него. Второе место занимает Владислав Даванков со 6,4% голосов, за ним идут Николай Харитонов с 4,6% и Леонид Слуцкий с 4,06%.
Также стоит отметить, что около 63% избирателей приняло участие в выборах, если не учитывать дистанционное голосование. Было зафиксировано, что 1 362 090 бюллетеней были признаны действительными, а 28 730 — недействительными.
Кроме того, 228 584 избирателей из Новосибирской области проголосовали дистанционно. Среди них, 87,37% выбрали Владимира Путина, 6,85% — Владислава Даванкова, 2,43% — Николая Харитонова и 3,35% — Леонида Слуцкого. Важно отметить, что эти данные находятся в процессе обработки и могут измениться.
Явка избирателей на выборах является рекордной. Она превысила 60% еще на 18 часов 17 марта. В разных районах области были замечены высокие показатели явки. Например, в Сузунском районе она составила 84,02%, в Маслянинском районе — 83,29%, в Тогучинском районе — 81,52%. Кроме того, более 80% населения пришло на выборы в Кочковском, Карасукском и Чановском районах.