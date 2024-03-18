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Кто предварительно победил на выборах

Предварительные результаты выборов президента России: кто получил более 87% голосов

18 марта 2024, 01:27
Фото: atas.info
Кто предварительно победил на выборах

Стали известны первые итоги выборов президента в Новосибирской области

17 марта, после трех дней выборов президента, закрылись избирательные участки по всей России. Явка, подсчет голосов и предварительные итоги выборов, узнал Atas.info.

Предварительные итоги ЦИКа после обработки 90,01% протоколов:

  • Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,21%,
  • Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%,
  • Владислав Даванков («Новые люди») — 3,94%,
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.
Путин лидируетПутин лидирует
Путин лидирует

Анализ результатов выборов президента в Новосибирской области тоже показывает, что Владимир Путин является лидером среди избирателей. Более 83% населения области отдало свой голос за него. Второе место занимает Владислав Даванков со 6,4% голосов, за ним идут Николай Харитонов с 4,6% и Леонид Слуцкий с 4,06%.

Также стоит отметить, что около 63% избирателей приняло участие в выборах, если не учитывать дистанционное голосование. Было зафиксировано, что 1 362 090 бюллетеней были признаны действительными, а 28 730 — недействительными.

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Кроме того, 228 584 избирателей из Новосибирской области проголосовали дистанционно. Среди них, 87,37% выбрали Владимира Путина, 6,85% — Владислава Даванкова, 2,43% — Николая Харитонова и 3,35% — Леонида Слуцкого. Важно отметить, что эти данные находятся в процессе обработки и могут измениться.

Явка избирателей на выборах является рекордной. Она превысила 60% еще на 18 часов 17 марта. В разных районах области были замечены высокие показатели явки. Например, в Сузунском районе она составила 84,02%, в Маслянинском районе — 83,29%, в Тогучинском районе — 81,52%. Кроме того, более 80% населения пришло на выборы в Кочковском, Карасукском и Чановском районах.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Выборы президента 2024#Президент#Явка#Эмилия Губарева
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