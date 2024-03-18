Предварительные результаты выборов президента России: кто получил более 87% голосов

Явка избирателей на выборах является рекордной. Она превысила 60% еще на 18 часов 17 марта. В разных районах области были замечены высокие показатели явки. Например, в Сузунском районе она составила 84,02%, в Маслянинском районе — 83,29%, в Тогучинском районе — 81,52%. Кроме того, более 80% населения пришло на выборы в Кочковском, Карасукском и Чановском районах.